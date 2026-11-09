9 ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ 7ನೇ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ದದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ದೊಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಆರೋಪಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 7:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರೋಬ್ಬರಿ 9 ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಪರಾಧ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ 7ನೇ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಪತ್ನಿಯು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಮಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಜಾ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬುವವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಭಂಗ ಉಂಟ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಅಪರಾಧದಡಿ ದೂರುದಾರೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಆರೋಪಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಡಿಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಆರೋಪವೊಂದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯು ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಲಾರದು. ತನಿಖೆಯು ಆರೋಪವೊಂದರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ, ಆರೋಪವು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅದು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಲಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ದೂರುದಾರೆಯು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ನುಡಿದಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ವೈವಾಹಿಕ ಕಥನದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೇ ಅಂತಿಮ ಮಾತು ಇರಬೇಕು. ನ್ಯಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೇ ಜಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಉಡುಪಿಯ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈವಾಹಿಕ ದೂರಿನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರುದಾರರು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಲವು ವಿವಾಹಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡಲಾಗದು ಮತ್ತು ಆತ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಊಹೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲಾರದು. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪತಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಆಕೆ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೂರು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಯು ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ದೂರುದಾರೆಯು 2022ರ ಜ.13ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದವೆ ನಂತರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಧಿಗೆ ದಂಪತಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಂಪತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರುದಾರೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೌರ್ಯ (ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 498ಎ), ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು (ಸೆಕ್ಷನ್ 323), ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅವಮಾನ (ಸೆಕ್ಷನ್ 504) ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ (ಸೆಕ್ಷನ್ 506) ಅಪರಾಧಧಡಿ 2023ರ ಏ.3ರಂದು ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣವು ಉಡುಪಿಯ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ದೂರುದಾರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೂರುದಾರರು ಒಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ದೂರುದಾರರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದೂರುದಾರೆಯು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
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