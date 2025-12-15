ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪಡೆದ ಮಾಲ್ಟ್(ಬಾರ್ಲಿ)ಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಯುಬಿ)ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ 29 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಯುಬಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ (ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಬಿಯರ್, ವೈನ್ ಅಥವಾ ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ನಿಯಮಗಳು-1998ರ ನಿಯಮ 7ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಪಡೆದ ಮಾಲ್ಟ್ನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ 7ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದು, ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಘಟಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ 2017ರ ಜುಲೈನಿಂದ 2018ರ ಜೂನ್ವರೆಗಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 32,53,420 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಲ್ಟ್(ಬಿಯರ್ ಉತ್ತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ಬಾರ್ಲಿ) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 1,000 ಕೆ.ಜಿಗೆ 6,500 ಲೀಟರ್ ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದ ಮಾಲ್ಟ್ನಿಂದ 2,11,47,230 ಲೀಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2,66,34,500 ಲೀಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಬಿಯರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸದೆ 29 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯುಬಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
