ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಆರೋಪ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು
ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 509 ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತು, ಸನ್ನೆ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 7:05 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಅಂದಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ, ಆರೋಪಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 509ರ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಆರೋಪಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ. ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ‘ಬಾಧಿತ ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆರೋಪಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದೂರುದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ದೂರುದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 509 ಅನ್ವಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತು, ಸನ್ನೆ ಅಥವಾ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಅಥವಾ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
2025ರ ‘ಮಧುಶ್ರೀ ದತ್ತಾ’ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಆಡದಿದ್ದರೆ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 509ನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗದು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಭ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಪಕವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 509ರಡಿ ಅಪರಾಧ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಅಂಶಗಳೂ ದೂರಿನಲ್ಲಿಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಅಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಪರಾಧದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದು ನ್ಯಾಯದ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 482ರಡಿ ತನಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಆಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರ ಕುರಿತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2024ರ ಏ.16ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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