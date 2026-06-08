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'ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಸ್ತ್ರ': ಮೈಕ್ರೋಲೈಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆಡ್ರಿ ಮಾಬೆನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು

ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮೈಕ್ರೋಲೈಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆಡ್ರಿ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 2:59 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದಾಖಲಿಸುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ ಆಡ್ರಿ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಲೈಸನ್ಸ್‌ ನವೀಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಡಿಜಿಸಿಎ) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಪೈಲಟ್ ಆಡ್ರಿ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.

ದೂರುದಾರರ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕಾರ, ಘಟನೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ದಾಖಲಾದ ಈ ದೂರು ಕೇವಲ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ, ಆದರೆ 2017-18ರಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಕಪಾಟು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಇರುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಎಂಬ ದೂರುದಾರೆ ಎಂ.ಸಿ.ವಿನಿತಾ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ 4 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಆಡ್ರಿ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಹಾರಾಟದ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಿವಿಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಕಲಿ ಸಹಿಯ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯದ ಪ್ರಕಾರ ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಕೇವಲ ಪೂರಕ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಿಮಾನಯಾನ ಪರವಾನಿಗಿಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವಾಗಿದ್ದು, ಸಹಿಗಳ ನಕಲು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೂರು ನಿಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನಿಂತ್ರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಕಾರ ಡಿಜಿಸಿಎಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಡಿಜಿಸಿಎ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಆಡ್ರಿ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಮೈಕ್ರೋಲೈಟ್‌ ವಿಮಾನಗಳ ಪರೀಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದು, 1994ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್‌ ಕೆಡೆಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.

2003ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಲೈಟ್‌ ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್‌ ಆಫ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೈಲಟ್‌ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2014ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ 11ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನವೀಕರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರಾಗಿರುವ ಎಂ.ಸಿ.ವಿನಿತಾ ಅವರು ದೂರುದಾರರ ಪರೀಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿನಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಕಾರಣ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತನ್ನ ಪತಿಯವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು.

ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ವಿನಿತಾ ಅವರು ಡಿಜಿಸಿಎಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಆಡ್ರಿ ಮಾಬೆನ್ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸದೆ, ನನ್ನ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆಡ್ರಿ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಬೆನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಾಬೆನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

HIGH COURT
SIGNATURE COPY FRAUD
BENGALURU
ALLEGED FRAUD CASE
PILOT AUDREY DEEPIKA MABEN

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