ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು
ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 9:16 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ದುರ್ಬಳಕೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಆ ಕುರಿತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ವೀರೇಶ ಸವದಿ, ಜಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ, ನಿವೃತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಕರಬಸಪ್ಪ ನಲವಡಿ, ಎಂ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ರಾಮನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರು ಕೈಗೊಂಡ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಕುರಿತು 2018ರ ಜು.26ರ ನಂತರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಾದರೆ, ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ಅಡಿ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 17ಎ ತನಿಖೆಯ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂಆರೋಪಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಡಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದ್ಯದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾರಣ ಸಹಿತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶಾಮೀಲಾಗಿ 2012ರಿಂದ 2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ 2024ರ ಸೆ.23ರಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2024ರ ಅ.3ರಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 17 ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ 36.85 ಲಕ್ಷ, ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ 41.09 ಲಕ್ಷ , ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ 32.42 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ 45.26 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1.55 ಕೋಟಿ ರೂ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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