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ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ಸ್ವಯಂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 10:28 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಾಧ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಜಿಬಿಎ) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ 84 ವರ್ಷದ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯ (ಪಿಐಎಲ್) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಯಂ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅನೇಕ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅನುಮತಿ ಷರತ್ತುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಯಂ ಜಾಹೀರಾತು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸ್ವಯಂ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಬಿಎ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು. ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫಲಕಗಳು ದೃಶ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿರುವ ಪರಿಸರ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಜಿಬಿಎ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಜಾಹೀರಾತು) ನಿಯಮ 2025ರ ನಿಯಮ 8(7)(6)ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆನ್‌-ಸೈಟ್ (ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ) ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜ್ಯಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಬಿಎ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 2018ರ ಬಳಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಸೌದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೊರಾಂಗಣ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೈಲಾವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 150ರನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರತರದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚ್ಚೇದ 21ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

HC ORDERS SUBMISSION OF REPORT
HIGH COURT
BENGALURU
ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ
ILLEGAL LED BILLBOARDS IN THE CITY

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