ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಆರ್ಟಿಒ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ: ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶ
ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮವು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : March 31, 2026 at 8:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಟಿಒ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ - ಎಎಂಜಿ ಜಿ 63 ಕಾರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಅದರ ನೋಂದಣೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ದರೆಬೈಲ್ನ ನೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಜ್ಯೋತಿ ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಹನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಕ್ರಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಮೈಸೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮೈಸೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ 1957 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 11ಎ ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ 1988 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 207ರಡಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಆರ್ಟಿಓ) ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳಡಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್-ಎಎಂಜಿ ಜಿ-63 ಕಾರನ್ನು ನಿಹಾಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಸುಮಾರು 78.31 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಆರ್ಟಿಒ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡವು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕಾರಿನ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
