ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : October 16, 2026 at 10:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ವೇತನವನ್ನು 36 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವೇತನವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ವ್ಯಾಜ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವಂತೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ಸಿಎಟಿ) ಆದೇಶ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಘನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಬೋಧಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ದಿನಬಳಕೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವು ಸಂವಿಧಾನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ, ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಗಂಭೀರ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ (ಬಿಪಿಎಂ) ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ 2010ರ ಜೂನ್ 28ರಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಇವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಪುತ್ರಿ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಎ.ಬಡಿಗೇರ (30) ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಗಿಲಹಾಳ ಮತ್ತು ಯರಗಟ್ಟಿ ಶಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸೇವಕಿ (ಜಿಡಿಎಸ್) ನೌಕರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಕರಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಅವರು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಹುದ್ದೆಯ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ, ಸಕ್ಕೂಬಾಯಿ ಅವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು.
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