ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಪಾವತಿಸಿದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ತಿದಾರ ಆರೋಪ: ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬುಧವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
Published : August 19, 2026 at 10:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ 1,454 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ‘ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ತಿದಾರ(ವಿಲ್ಫುಲ್ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ತಿದಾರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ 2026ರ ಫೆ. 26 ರಂದು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬುಧವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಖಾತರಿದಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಬ್ಯೂನಲ್ (ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎ) ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ‘ದಿವಾಳಿ‘ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಅಪಲೇಟ್ ಟ್ರಬ್ಯೂನಲ್ (ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಟಿ)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಟಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸ್ತಿದಾರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಫೋಟೋ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ವಾದವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಎನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎ ಟಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆವರೆಗೆ ಸುಸ್ತಿದಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸದಂತೆ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣಾ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಂಧಾನ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಸಹ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿತು.
ಅಲ್ಲದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಮೆಸರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ 1,454 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿದಾರ (ಗ್ಯಾರಂಟರ್) ಆಗಿದ್ದರು.
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