ತಂದೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿ-ಅಜ್ಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
Published : May 6, 2026 at 10:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗು ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಐದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಿತರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜಿ-ಅಜ್ಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ತಂದೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದೂಮ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿಸಿದೆ.
• ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯು ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರೂ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮಗುವಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹಳಸಿದ ಸಂಬಂಧವು ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
• ಅಲ್ಲದೆ, ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೂ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಎಂಟುವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
• ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಾಗ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮತ್ತವರ ಪತಿಯ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಚೇದನ ಕೋರಿ ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಜ್ಜಿ- ಅಜ್ಜನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿನ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್