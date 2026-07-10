ಬೆಳಗಾವಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 9:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 1950ರ ಬಾಂಬೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ (ಬಿಪಿಟಿ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಾಲ್ಪುರದ ಮಲ್ಲಾರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಬಿ. ಗೀತಾ ಅವರಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ‘ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕಿನಂತೆ ಬಳಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಬಿಪಿಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 2(17) ರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯವು ಬಿಪಿಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 2(17) ರ ಪ್ರಕಾರ ‘ದೇವಾಲಯ’ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 2(13) ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಪಿಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 2(17) ರ ಪ್ರಕಾರ ’ದೇವಾಲಯ’ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸೆಕ್ಷ ನ್ 2(13) ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ’’ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಆನುವಂಶಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯವು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಪಿಟಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅರ್ಚಕರು ಅಥವಾ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಲು ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಆದರೆ ಅರ್ಚಕರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಹಾಯಕ ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಪೂಜಾರಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, 1994 ರ ಮೂಲ ವಿಚಾರಣಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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