ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ 84 ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಜಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ: ತಲಾ 3 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 2:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಂಡ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲಾಡಿ ಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಬಿಯೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ 84 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ 8 ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ತಲಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಒಟ್ಟೂ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ರಮ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ರಾಚಯ್ಯ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(ಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಾರ್ಮಿಕ' ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕೆಲಸವು ಖಾಯಂ, ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತವೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವೇತನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 114(ಜಿ) ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 92 ಖಾಯಂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ 17 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ 28 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಜಾ ಮತ್ತು ವಜಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಜಾಗೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೂ ತಲಾ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಂಡ್ಯದ ತೂಬಿನಕೆರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರಿ ನಷ್ಟದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ 2009ರ ಜೂನ್ 22, 2009ರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು 84 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 5(ಬಿ) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಮೈಸೂರಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 92 ಖಾಯಂ ಕಾರ್ಮಿಕರಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 'ಕಾರ್ಮಿಕರು' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್