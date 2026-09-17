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11 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತನನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಯಸ್ಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು: ವಿದ್ಯುತ್​ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಆದೇಶ

ಗಾಳಿಪಟ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರಿಗೆ 10.52 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 12:30 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಯಸ್ಕನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಹೈಟೆನ್ಶನ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟ ತೆಗೆಯಲು ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರಿಗೆ 10.52 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗೆ (ಹೆಸ್ಕಾಂ) ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​‌ನ 2015ರ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೃತ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಗುಡದಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಳವಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್‌ ಶಂಕರ್‌ ಮಗದುಮ್‌ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ವಯಸ್ಕನ ವರ್ತನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸಹಭಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗದು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಾಳಿಪಟ, ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಂಬವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದನೇ ಅಥವಾ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದನೇ ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಭಾಗಗಳು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೈಟೆನ್ಶನ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಂಬ ಅಥವಾ ಮರಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಲಿ, ಕಂಬ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಧನ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಚ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತತ್ವದಡಿ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬಾಲಕ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2012ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11ರಂದು ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಬಾಲಕ ರವಿ ತಳವಾರ ಹೈಟೆನ್ಶನ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿಯ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾರಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು 10 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಹೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಕನೇ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆಗೆ ಆತನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ವಕೀಲರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

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