ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ KSRTC ಪಾವತಿಸುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 8:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ(ಎಂಎಸಿಟಿ)ದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತವರ ಮಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯು ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗಾಗಿ 2002ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 100 ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2017ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ತಪ್ಪೆಸಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಾವತಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೌಶಲ್ಯ ರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಸಿಕ 12,500 ರೂ.ಗಳ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಮೃತರ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ದುಡಿಮೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು 6.21 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2018ರಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ರಾಮಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಹಾರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸುಧೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣವು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 3.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಆದೇಶಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ 7 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೋಷವೆಸಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮೃತರ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪೆಸಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 400 ರೂ.ಗಳ ಕೂಲಿಯನ್ನು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪೆಸಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಮೃತರ ಆದಾಯದ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
