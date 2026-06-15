ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 15, 2026 at 11:40 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಹಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಅವರ ಆಸ್ತಿ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮಧು ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಇಡೀ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಂದವು ವಿಶ್ವಾಸದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತ ಖಾತೆದಾರರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಾತೆದಾರರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನಗತ್ಯ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೂರು ಬಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣಕ್ಕೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಬರಬಹುದಾದ ಸಾದ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಊಹೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣ ಹಾಗೂ ಬರುವ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಳಸಲು 4 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಮಧು ಅವರು ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಇವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 25 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಧು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಖಾತೆಯಿಂದ 25,000 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡೀ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರು ಚಾಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬ್ಯಾರಕ್ಪೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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