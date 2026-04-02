ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಸಾವು: ₹12 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 6:59 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕೊಡಗಿನ ಕುಶಾಲನಗರದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 9.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಐಸಿಐಸಿಐ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತಾರಾ ವಿತಸ್ತಾ ಗಂಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆಯ ವಾದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೃತರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಕ್ಕುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ವಿಮಾದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.6ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕ 2015ರ ಮೇ 30 ರಂದು ಕುಶಾಲನಗರದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಎಸ್ಯುವಿ ವಾಹನ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಕುಶಾಲನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ನಂತರ 2015ರ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಮೃತರ ಪೋಷಕರು 15.8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 2017ರ ಸೆ. 21 ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶೆ.9ರ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 9.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ವಿಮೆ ಮಾಡಲಾದ ವಾಹನವು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮೃತರು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.9ರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
