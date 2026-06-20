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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್

ಪಿಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮರುಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

BENGALURU HIGH COURT ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ PREMIUM FAR
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 2:28 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ರೇಷಿಯೋ (ಪಿಎಫ್ಎಆರ್)ದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಿಎಫ್‌ಎಆರ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಿಟಿಜನ್‌ ಆಕ್ಷನ್‌ ಫೋರಂನ ವಿಜಯನ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ. ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಎಫ್ಎಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 300ಎ ವಿಧಿಯು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, 9 ಮೀಟರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ 12 ಮೀಟರ್​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಫ್ಎಆರ್ ಪಡೆಯಲು ಟಿಡಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಡಿಆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ: ಪಿಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮರುಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆಯು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್: ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ರೇಷಿಯೋ (ಎಫ್ಎಆರ್) ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಎತ್ತರ) ಮತ್ತು ಜಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ(ಅಗಲ)ದ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತ ಆಗಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ, ರಸ್ತೆ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಫ್ಎಆರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪಿಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆ ಯೋಜಿತ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ, ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ (ಟಿಡಿಆರ್) ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಫ್ಎಆರ್ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಶದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
HIGH COURT
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ಯೋಜನೆ
ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ
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