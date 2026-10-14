ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಗಿಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್
ಸಾಕು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಗಿಳಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ನೀಡಿದ್ದ. ನಾನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 14, 2026 at 7:44 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಐಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಮರಳಿಸುವ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಕು 'ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಗಿಳಿ'ಯನ್ನು ಮರಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಆರ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ.ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 3ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಾನು ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗ್ರೇ ಗಿಳಿ (ಸಿಟಾಕಸ್ ಎರಿಥಕಸ್) ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆ ಗಿಳಿಗೆ ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಆ ಗಿಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಐಡಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳ ಅಧಿಕಾರಿಯು 2026ರ ಜುಲೈ 27ರಂದು ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಳಿಯನ್ನು ಮರಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರ ಮನವಿ: ಅಲ್ಲದೆ, 2026ರ ಜುಲೈ 31ರಂದು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ-2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 35(3) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಗಿಳಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಮರಳಿಸಲು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
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