ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಿಜಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಪಿಜಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಪಿಜಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಪಿಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 18, 2026 at 7:24 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿಜಿ) ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪಿಜಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಿಜಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಜಿಬಿಎ( ಬಿಬಿಎಂಪಿ)ಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯಲಹಂಕ ಬಳಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೇನ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಸ್ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ತರಬೇತಿದಾರರು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಪಿಜಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಿಜಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪಿಜಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ, ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಜಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಕೋ-ಲಿವಿಂಗ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸತಿಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿಜಿಯ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಅದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರು ಒಬ್ಬರಿದ್ದು, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪಿಜಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೂ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಟ್ಟಡ, ವಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ, ಭೂ ಬಳಕೆ ನಿಯಮ, ವಲಯ ನಿಯಮಗಳು, ಅಕ್ರಮ ಮಹಡಿಗಳು, ಟೆರೇಸ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನುಮೋದಿತ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವಾಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿವಾಸಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ : ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಲಾರಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೊಗೆ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳು, ತುರ್ತು ಬೆಳಕು, ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳು, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಕಟ್ಟಡದವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು ವಾಸಿಸುವ ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಜಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾಹಕರು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಿಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪತ್ತೆಯಾದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಜಿಬಿಎಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪರ ವಕೀಲರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಪಿಜಿಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಪಿಜಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ಪಿಜಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವು ವಲಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
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