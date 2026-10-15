ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಶಂಕೆ: ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಲುಕ್ಔಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಪತಿಯು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲುಕ್ಔಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 15, 2026 at 10:04 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಪತಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ‘ಲುಕ್ ಔಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್’ ಹೊರಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
‘ಲುಕ್ ಔಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್’ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತರಾಮನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಪತಿಯು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲುಕ್ಔಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ಪತಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಪತಿ–ಪತ್ನಿ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪದ ಕಾರಣ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಆರೋಪದಡಿ 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ದೂರನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ–2023ರ ಕಲಂ 85, 352 ಮತ್ತು 351(2) ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ–1961ರ ಕಲಂ 3 ಮತ್ತು 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ (ಗಂಡನ ತಾಯಿ) ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿವಾಸದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ನಾನು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಒಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದರು.
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