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ವೀಸಾ ಮುಗಿದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ವಿದೇಶಿಗರು ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ

ವಿದೇಶಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 7:18 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.‌ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇಶ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೊರ್ಟ್‌ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೀಸಾ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಕಾಂಗೋ, ಸುಡಾನ್‌ ಮತ್ತು ಕೆಮರೂನ್‌ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 12 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಣ್ಣೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಪಿ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಶ್ರೀಷಾನಂದ ಅವರು, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ದೇಶ - ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದೇಶಿಯರು ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ತಿಳಿದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದೇಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಸುಮ್ಮನಾಗಬಾರದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಒಂದು ‌ದಿನ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಡೆಮೊಸ್ಟಿಕ್‌ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ; ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಹುದು: ಹೋಗಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ಕಟುವಾಗಿ ನುಡಿಯಿತು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 24, 28 ಮತ್ತು 32 ವರ್ಷದೊಳನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಅವರ ಕಸುಬು. ಇಂತಹ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಪೈಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಏಳನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ವ್ಯವಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿತು.

ಭಾರತದವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಯುವ ಜನರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು. ಮುಂದಿನ 30-40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಜನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ನೀಡಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ‌ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

ದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಲ್ಳಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಬುನಾಧಿಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಬಿರಕು ಆಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ನುಡಿದ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

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TAGGED:

HIGH COURT
SPOILING THE YOUTH
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಕರಣ
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