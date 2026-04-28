ವಿಕಲಚೇತನರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆ, ಶೆಡ್ಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಬಿಡಿಎ ಆದೇಶ: ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆ ಶೆಡ್ಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಬಿಡಿಎ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : April 28, 2026 at 8:16 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿನ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆ-ಶೆಡ್ಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.
ಮನೆ-ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಬಿಡಿಎ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಮಾರುತಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಜೆ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್. ಸುನೀಲ್ ದತ್ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ವಿವಾದಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡಿಎಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು 2026ರ ಎ.15ರಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನೊಟಿಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನವಿ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ಜಾಗದ ಸ್ವಾಧೀನದಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಘವು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣದ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 13ರಲ್ಲಿನ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ 2020ರ ಜ.6ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಘವು ಆ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 20*30 ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಟ್ಟು 230 ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಬಡಾವಣೆಯ ನಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು. ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯು 230 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿದರು. ರಮೋಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಅವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಇ-ಖಾತಾ ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಮಾನ ಕ್ರಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಡಿಎ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ವಲಯದ 2ನೇ ಉಪ ವಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಘದವರಿಗೆ 2026ರ ಎ.10ರಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 15ರಲ್ಲಿನ ಐದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆ ಐದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಶೆಡ್, ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
