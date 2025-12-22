ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್: ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ 50 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಗೋಪಿ ಗೊಲ್ಲರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : December 22, 2025 at 8:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಹಾವೇರಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ 50,000 ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಗೋಪಿ ಗೊಲ್ಲರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೊದಲ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವು ಅದರ ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನಂತರ ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮರು - ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪೀಠ, ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಿಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇಬಾರಿ ಕರೆದಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೆಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಮುಂದಿನ 180 ದಿನಗಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕೆಎಲ್ಡಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೆಂಡರ್ನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಗೋಪಿ ಗೊಲ್ಲರ್ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2025ರ ಮೇ 27 ಎಂದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅದೇ ಕಾಮಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಕೋರಮಂಗಲದಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರವರೆಗಿನ ಬಫರ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದ ಧೈರ್ಯಶೀಲ್ ಮಾನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ