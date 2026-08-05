ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ: ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 5 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿಯರ(ದಂಪತಿಯ ಪೋಷಕರು) ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 10:24 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ತಂದೆಯ ಭೇಟಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದ್ದ ಅನುಮತಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುವ ತಂದೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪತಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಹಕ್ಕು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ತಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಶ್ರೀ ಸುಧಾ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿಯರ(ದಂಪತಿಯ ಪೋಷಕರು) ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಭೇಟಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಫಿ ಶಾಪಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ತಾಯಿಯೇ ಕೋರಿದ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತಿಯಾದವರು ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪತ್ನಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಕೇವಲ 1.75 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೇ ತಾಯಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಗುವನ್ನು ತಂದೆಯ ಭೇಟಿಗೆ ಕರೆತರಲು ವಿಫಲಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ನಡೆಯು ಮಗಿವಿನ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಅರ್ಜಿಯ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?: ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ 2022ರ ಜೂನ್ 30ರಂದು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಮಗುವಿನ ಶಾಶ್ವತ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಗೆ ಸಾವಿರ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಂದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಂದೆಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ಮಗುವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ 5 ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಷರತ್ತನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿ, ಮಗು ಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಭೇಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಜೀವನಾಂಶವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
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