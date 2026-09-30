ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಗುರುತು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿತು.
Published : September 30, 2026 at 10:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಗ್ಲೆನ್ಈಗ್ಲಿಸ್’ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿ 52 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಅಂಗ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್ಒಟಿಟಿಒ) ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ದಾನ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಗುರುತು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪರಹಿತ ಚಿಂತನೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದು ಪೀಠ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪರಹಿತ ಚಿಂತನೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಂಟು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಇದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕರಡು ನೀತಿಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
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