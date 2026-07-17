19 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜು.31ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 7:58 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 19 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಗರದ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ವರಿತಗತಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಣೆ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಆರೋಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 17 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಎಸಗಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆತನನ್ನು ವಯಸ್ಕನೆಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡದೇ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಕ್ಸೋ ಅಪರಾಧವು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಕ್ಸೋ ಅಪರಾಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜು.31ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲರು, ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ. ಅವರು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 4 ಸಾವಿರ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಾಲ್ ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಯುವಕನಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಕಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 2024ರ ಡಿ.15ರಿಂದ 2026ರ ಜ.13ರವರೆಗೆ 4ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾ.23 ರಂದು ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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