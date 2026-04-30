ಸಿಇಆರ್ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಡಿಎಸ್ಎಂ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ
ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 9:52 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (ಸಿಇಆರ್ಸಿ) 2024ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಂ (ಡಿಎಸ್ಎಂ) ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿನ್ಯೂ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ (ಟಿಎನ್ 2), ಸೆಂಬ್ಕಾರ್ಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನಾಧ್ರಿ, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಿಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತಿತರ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿನ ನಿರಾಳ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಗಣನೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹಿಂದಿನ ಡಿಎಸ್ಎಂ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಇಆರ್ಸಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಇಆರ್ಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗ್ರಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆ (ಸೌರ/ಪವನ) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಾರದು. ಆದರೆ ಸಿಇಆರ್ಸಿ 2003ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 178 (3)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆಯೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ನಿಯಮಗಳು 6 (2) (ಬಿ) ಮತ್ತು 8 (4)ಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಇಆರ್ಸಿಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಡಿಎಸ್ಎಂ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಘೋಷಿತ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ವಿಚಲನ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಂದ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ.
