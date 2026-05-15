ಅಶ್ವಗಂಧ ಎಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಸಲಹಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ
Published : May 15, 2026 at 7:46 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಶ್ವಗಂಧ ಎಲೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಶ್ವಗಂಧ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಫಾಸಿ) ನೀಡಿದ್ದ ಸಲಹೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಈ ನಿಷೇಧದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 'ಸಾಮಿ-ಸಬಿನ್ಸಾ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಮತ್ತು 'ಕೆರ್ರಿ ಇಂಕ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಫಾಸಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 8ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಈ ವಿವಾದಿತ ಸಲಹಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಕರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2006ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 92ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳು (ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರಕಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಆಹಾರ, ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನವೀನ ಆಹಾರ) ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಅಡಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಗಂಧ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2016ರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರದೇ, ಕೇವಲ ಒಂದು 'ಸಲಹಾ ಪತ್ರ'ದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ: ಅಶ್ವಗಂಧದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿಥಾಫೆರಿನ್-ಎ' ಎಂಬ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ವಿಷತ್ವ, ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಶ್ವಗಂಧದ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಫಾಸಿ ಸಲಹಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
