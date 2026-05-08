ETV Bharat / state

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯಿಟ್ಟ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದ ಮಲತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು

ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಶ್ರೀಶಾನಂದ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

High Court grants bail
ಮಲತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 8, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ- ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬರೆಯಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುವಂತೆ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಳ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಮಲತಂದೆ, ಅಜ್ಜಿ - ತಾತನಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಕಳ್ಳೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ರಂಜಿತಾ, ಮಲತಂದೆ ಕೆಂಡಗಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತನ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ರಂಜಿತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ. ಶ್ರೀಶಾನಂದ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಬಂಧನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಲಾ 50 ಸಾವಿರು ರೂ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲು ಹಾಗೂ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ತೊರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ತಂದೆ ನಂಜೇಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ ಮಾದೇಗೌಡ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಚಾಮರಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ .ಸಿದ್ದರಾಜು 2025ರ ಡಿ.4ರಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರನ್ವಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ರಂಜಿತಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಡು(ಸದ್ಯ 6 ವರ್ಷ), ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು (4 ವರ್ಷ) ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪತಿ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಕಳ್ಳೀಪುರದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಡಗಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ರಂಜಿತಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಕಳ್ಳೀಪುರದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಕೆಂಡಗಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ 2025ರ ಸೆ.15ರಿಂದ ಅ.2ರವರ ನಡುವೆ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೈ- ಕಾಲು, ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದಿದ್ದರು. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕುಕ್ಕಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುವಂತೆ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ..ಕೆಂಡಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ರಂಜಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಿಡದೇ, ಹೊಡೆದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ (ಹಿರಿಯ) ಮತ್ತು ಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿ 2026ರ ಜ.12ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ, ನಾಯಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ಆಕ್ರೋಶ: ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ

ಹು - ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ: ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ

TAGGED:

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೆಯಿಟ್ಟ ಆರೋಪ
ಮಲತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು
BENGALURU
COURT GRANTS BAIL TO STEPFATHER
HIGH COURT GRANTS BAIL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.