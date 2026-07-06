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ಕಾಯಿದೆ ಒಗಟಿನಂತಿರಬಾರದು, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಬಳಸುವ ಪದ್ದತಿ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು: ಶಾಸನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಕಾಯಿದೆಗಳ ರಚನೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಶಾಸನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 3:55 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾನೂನು ಎಂದಿಗೂ ಒಗಟಾಗಬಾರದು, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಕರಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಓಂಕಾರ ಆಸ್ತಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​​​ನ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ್ ರಾಮನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯು ಸಂಘರ್ಷದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಯು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಂತರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ಶಾಸಕಾಂಗವು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಾಸನ ಸಭೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 2005ರ 39ರ ಕಾಯಿದೆಯ ಮೂಲಕ 1956ರ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಐಪಿಸಿ 1860, ಭಾರತೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯ್ದೆ 1872, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ 1882, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1963, ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ 2023 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2023 ಮತ್ತಿತರ ಹಲವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವರಣೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದರೂ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು (ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್) ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಅದರ ನಂತರ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಒಗಟಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನುಭವವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

FORMULATION AND AMENDMENT OF LAW
BENGALURU
ಹೈಕೋರ್ಟ್​
SUGGESTION TO LEGISLATIVE ASSEMBLY
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