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ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಪ್ರದೋಷ್​ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪರಿಗಣನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದರ್ಶನ್​ ಪತ್ನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ದರ್ಶನ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿತು.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 5:18 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್​ ಅವರನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರದೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರೋಪಿ ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಶ್ರೀಶಾನಂದ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ದರ್ಶನ್ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಹಷ್ಮತ್ ಪಾಷಾ, ಪ್ರಕರಣದ 14ನೇ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್ 2026ರ ಜುಲೈ 27ರಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಚಾರಣಾ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಆತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣದ 10ನೇ ಆರೋಪಿ ವಿನಯ್ ಕೂಡ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಆತನ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಕೇವಲ ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರೂವರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರದೋಷ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಪ್ರದೋಷ್ ಪರ ವಕೀಲ ಕೆ.ದಿವಾಕರ್, ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲು ಕೈಪಿಡಿಯ ನಿಯಮಗಳಂತೆಯೇ ದೂರವಾಣಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪ್ರೂವರ್ ಆಗಿ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.

ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೈಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರೂ ಹಾಜರಿರಬಹುದು. ಆತ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹೂ ಮುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನಾ? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ? ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಾಟಿಸವಾಲಿನ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಜೈಲು ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಕೀಲರ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವರದಿ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎಂದು ಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ದರ್ಶನ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪೀಠ, ನ್ಯಾಯದ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಾರಿಸಲಿ ಬಿಡಿ. ಪತಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

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TAGGED:

RENUKASWAMY MURDER CASE
PRADOSH AS APPROVER
BENGALURU
DARSHAN CASE
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