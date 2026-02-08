ETV Bharat / state

ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ PIL ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

bengaluru ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್​ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 8, 2026 at 10:31 AM IST

1 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು : ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೋರಮಂಗಲದ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್​ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಎಸ್​ಕೆ) ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್​ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್​​. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್​​​ ಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ. ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಅಡಿಪಾಯವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಭೂಮಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಫಲ : ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಮೂಲತಃ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 1.3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್​ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳು (ಸಂರಕ್ಷ ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ವರ್ಗಾವಣೆ : ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, 1994ರ ನವೆಂಬರ್​ 19ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷವನ್ನು 2023ರ ಜನವರಿ 25ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಎಸ್​ಕೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಮೂರು ಎಕರೆಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ (ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ) ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

