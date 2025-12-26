ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಗಂಡ, ಮಗು ಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
2012 ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪಿಶಾಚಿಗಳು, ಮೂರ್ಖರು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರು ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯೊಬ್ಬರ ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದ ಪತ್ನಿ, ಮಗುವನ್ನೂ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತನಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ (ಪತ್ನಿ) ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ 20 ಸಾವಿರ ರು.ಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ರದ್ದುಕೋರಿ ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಯಂತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ.ಅವಿಂದ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಆಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸಿರುವುದು. ಪತಿಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2014ರಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪತ್ನಿ, ಪತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಪರ್ಧಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಯ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷ ವಯಸಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಗುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು, 13 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ನಿಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಗು ಪತಿಯ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತ್ನಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಪತಿಯ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ತಂದೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪತ್ನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು (ಪತ್ನಿ) 2011ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಿವಾದಿ(ಪತಿ)ಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತಿ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ತರಕಾರಿ ತರಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಅಪಮಾನಕರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪತ್ನಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪತಿ ಮತ್ತವರ ಪೋಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ವಿನಾಕಾರಣ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಪತಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಪತಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಪತಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದಂಪತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
