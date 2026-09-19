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ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 45 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

1980ರ ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

HIGH COURT BENGALURU ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 1:27 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ 11 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದ 45 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೈಟ್​ಫೀಲ್ಡ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

1980ರ ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾದ ವಿಷಯ ಎಂಬ ತತ್ವವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನಲೆ: ಪಟ್ಟಂದ್ದೂರ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 54ರಲ್ಲಿರುವ 11 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ಇನಾಮ್ ರದ್ದತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1954 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು. ನಂತರ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರು ಮರು ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ 1980ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಕ್ಕು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 1979ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, 1987ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯೂ 1988ರಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಂಡಿತ್ತು.

1993ರಲ್ಲಿ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರು ಭೂಮಿ ‘ಹಿಡುವಳಿ’ (ಒಣಭೂಮಿ), ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. 1995ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರ ಕಾನೂನು ವಾರಸುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.

2004ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮರುಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2008ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರೂ, 2016ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವರ ಕಾನೂನು ವಾರಸುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ 2019ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಆದರೂ, 2018ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 1980ರ ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಅರ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್​ಫೀಲ್ಡ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘ ಪಕ್ಷಕಾರನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು 2025ರ ನವೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವೂ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

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BENGALURU
ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ
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