ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​​ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.

high-court-dismisses-husband-petition-seeking-divorce-from-estranged-wife
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (IANS)
ETV Bharat Karnataka Team

January 15, 2026

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿಯಾದವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪತ್ನಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ದೂರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಯಂತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎಂ. ನದಾಫ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿರುವಂತೆ, ಪತ್ನಿಗೆ ಜನಿಸಿರುವ ಮಗು ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಗು ದಂಪತಿಯದ್ದೇ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೂಲದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೇರಳದ ಪಯ್ಯನೂರು ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ 2019ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಕೋರಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2016ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಪರ ವಕೀಲರು, ''ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪತ್ನಿ 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿನಾಃಕಾರಣ ಅವಮಾನಿಸುವುದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಯ ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ನಿಯ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಅವರು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು'' ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.

''ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2010ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನೋಡಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ದರೇ ವಿನಃ, ಪತಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 2013ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೂ ಮಗು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

