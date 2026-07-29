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ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ತಂದೆ-ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಪರಿಹಾರ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ-ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ವಯವಾಗದು- ಹೈಕೋರ್ಟ್

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 29, 2026 at 11:29 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿ, ಬಳಿಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವಶಂಕರ ಅಮರಣ್ಣವರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಈ ಕುರಿತ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ (ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್) ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಾದ ತಂದೆಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ 'ಪಾವತಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ' ಆದೇಶ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಧಿಕಾರಣ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2019ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಂಜುಳಾ ಅವರನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸವಾರರಾಗಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಂಜುಳಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 279, 304(A) ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೃತರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪವನ್ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ 25,56,120 ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಳಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ವಿಮಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಕೇವಲ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಸವಾರರೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

COMPENSATION DISPUTE
ROAD ACCIDENT
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ
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