ED ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಪ್ಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ED ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 7:24 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಪರಾಧಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಸಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ, ಪಪ್ಪೀಸ್ ಟೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜ (ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣ), ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಪಬಸಪ್ಪ, ಬೀರೇನಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್. ಪಾಂಡುರಂಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಡಿ.ವಿಜಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಬಿಎಚ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ.ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಸಿಐಆರ್ಗಳನ್ನು (ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್) 2025ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಇ.ಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆ ಊರ್ಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರಿರಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬರೇ ಸದಸ್ಯರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇ.ಡಿ. ಪರ ವಕೀಲರು, ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣ ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
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