ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ : ಹೊಸ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
High Court On Irregularities In KPSC Recruitments: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇನು? ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 7:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) 400 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ, ಆಯೋಗದ ಇತರೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (ಎಸ್ಐಟಿ) ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇನು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಪ್ರತಿ ನೇಮಕ ಹಗರಣವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ? ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನಡೆಸಿದ ಹಲವು ನೇಮಕಗಳಲ್ಲಿಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಡಿ ಎಸ್ಐಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯೋಜಕ ಬಿ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ್, ಇಡಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ಇಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು:
- ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸೇರಿ 37 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ.13ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಯೋಜನಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1.22 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
- ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್, ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ, ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್, ಭಗವತಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೀತಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದಲ್ಲಿಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಾನ ಬಳಕೆ- ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಸೋರಿಕೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದುರ್ಬಳಕೆ.
- ವಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಠಪಾಠ? ಗಂಗ್ವಾರ್ 2026ರ ಜ.7ರಂದು ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ಗೆ ನಕಲಿಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ, ವಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
- ಹತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 3.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, 1.52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 92 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪವನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರ ಪಾತ್ರವಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
- ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರಪಟ್ಟಿ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಗೀತಾ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು.
- ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
- ಭಾಲ್ಕಿಯ ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಇಡಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಎಇಇ, ಕೆಎಎಸ್, ಎಂವಿಐ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಕ್ರಮದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ, ಕೆಎಎಸ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ-2016 ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ-2024ರಲ್ಲೂಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯೆತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
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