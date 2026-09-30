ETV Bharat / state

RTI ಕಾಯಿದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ನಮೂನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಐಸಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ

ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯಿದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ನಮೂನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

HC DIRECTS TO ISSUE UNIFORM DIGITAL FORMAT FOR ALL INFORMATION RELATED TO IMPLEMENTATION OF RTI ACT
HIGH COURT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 11:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (RTI) ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ನಮೂನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಕೆಐಸಿ) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸದ ಆಯೋಗದ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಎಂಬುವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, RTIಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಐಸಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ RTI ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಏಕರೂಪದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ, ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ RTI ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡದ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಪಿಐಒ) ವಿರುದ್ಧ RTI ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 20ರಡಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, RTI ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 25ರಡಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಕೈಯಾರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಲು, ವಿಂಗಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ : ಕೆಐಸಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ 'RTI ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು, ದೂರುಗಳು, ದಂಡ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು RTI ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ 8 ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿವಾಸಿ ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಎಂಬುವರು RTI ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು, ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡ, ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನುಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ಲಬ್​' ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್​ಟಿಐ ಅಡಿ ಬರಲಿದೆ: ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ

TAGGED:

HIGH COURT DIRECTS KIC
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ
ಏಕರೂಪದ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ನಮೂನೆ
BENGALURU
HIGH COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.