ಕೆಂಗೇರಿ ಬಿಎಂ ಕಾವಲ್ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವಾದ: ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವಾದ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : December 13, 2025 at 10:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿನ 532 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎಂ.ಬಿ.ನೇಮನ್ನ ಗೌಡರ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1973ರಲ್ಲಿಯೇ ನೇಮನ್ನ ಗೌಡರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಂತರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ.ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿತು.
ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವಿಭಾಗೀಯಪೀಠ, ಮೂಲ ಅರ್ಜಿದಾರ ನೇಮನ್ನ ಗೌಡ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆನಂತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು, ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 1,382.18 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕುರಿತು 1933ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ 1935ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮ ಜೋಡಿ ಇನಾಂ ಗ್ರಾಮವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಕ್ಕು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, 'ಮೂಲ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮನ್ನ ಗೌಡ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೂಡುವುದೇ ಕಸುಬಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಭೂ ಒತ್ತುವರಿದಾರ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 17 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ: ಎಂ.ಬಿ.ನೇಮನ್ನ ಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿನ 532 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, 1973ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದೇ ತನಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು 2025ರ ಆ.13ರಂದು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಆ.30ರಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವಾದ ಆಲಿಸದೆ ಏಕಾಏಕಿ, ನೇಮನ್ನ ಗೌಡರ ಪರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
