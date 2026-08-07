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ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಿರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯು ಕೆರೆ ನೀರು ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ?: ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಿರು ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

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ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 7, 2026 at 9:31 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಿರು ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ? ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಆರ್.ಕೆ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತಿತರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಎಲ್‌ಟಿಎ, ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್​ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್​ 24ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕುರಿತು ಏನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಪೀಠ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು.

ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮನವಿ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಕೆರೆಯ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 889 ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸುರಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠವನ್ನು ಕೋರಿದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಬಫರ್ ವಲಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2025 ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 14, 21ಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೇ ವಿನಃ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಲ್ಲ, ಪಾಲುದಾರ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಒಪ್ಪಂದವೇ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

HIGH COURT
HEBBAL LAKE
BENGALURU
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಿರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ
HEBBAL SHORT TUNNEL

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