ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ರಕ್ಷಣೆ, ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಒಪಿ ಜಾರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(14)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 10, 2025 at 8:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ(ಎಸ್ಒಪಿ) ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯ ಭ್ರೂಣ ತೆಗೆಯಲು ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಯ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹತ್ತಾರು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾರ್ನಿದೇಶಕರು(ಡಿಜಿಪಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಎಸ್ಒಪಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಎಸ್ಒಪಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಅಥಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವುಂತೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ(ಪೋಕ್ಸೋ) ಸೆಕ್ಷನ್ ೪೨ಎಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಸ್ಒಪಿ ರಚನೆಯಿಂದ ಫೋಕ್ಸೋ ಕಾಯಿದೆಯ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
- ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(14)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗೀಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಗುವನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ, ದತ್ತಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋಕ್ಸೋ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಡಿಪಿಪಿ)ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
- ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ(ಪಿಐಡಿ) ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಆಲ್ಫಾನ್ಯೂಮರಿಕ್ (ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆ) ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಗುರುತು ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವುದು.
- ಪೋಕ್ಸೋ ನಿಯಮಗಳು 202ರ ನಿಯಮ 4(7)ರ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಮಗುವಿನ ಮಾಹಿತಿ, ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯಿಂದು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು.
- ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಮತ್ತು ಸಲೆಗಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥಾವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಘಟಕವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ತಕ್ಷಣದ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
- ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಥಾವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮಾನಸಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ವರೆಗೂ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅಥಾವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು.
- ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರವ್ಯಹಾರ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
- ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿ(ಡಿಸಿಪಿಓ) ಮಗು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆಗಳು(ಐಸಿಡಿಎಸ್)ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಅನಿರ್ವಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಗುವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುಬೇಕು.
- ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವುದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳಂದ ಎದುರಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಡಿಪಿಪಿಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಂಬಂಧ ಕಡತವನ್ನು ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರವೇ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಗು ಪ್ರಾಪ್ತ ಯಸ್ಸಿನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಂತಿಮ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಮಗುವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರು ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕು.
- ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಮಗು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಡಿಪಿಪಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಳ ಆರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ಪ್ರಸವದ ಬಳಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಆರೈಕೆ (ಐಎಂಸಿಸಿಪಿ) ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಡಿಡಿಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳು ರಚನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಒಪಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ದತ್ತಾಂಶ ಚಾಲಿದ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಡಿಪಿಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೈಜ ಸಮಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
