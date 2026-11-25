ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಕರ’ ನೇಮಕಾತಿ ಮನವಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ತುಗ್ಗಲದೋಣಿಯ ಷರೀಫ್ ಸಾಬ್ ಅಂದಪ್ಪನವರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವೈ.ಜಿ.ಉಮಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 7:10 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಕರ’ ಖಾಯಂ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪದವೀಧರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರೌಡಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರಿನ ಪ್ರಭುರಾಜ, ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತುಗ್ಗಲದೋಣಿಯ ಷರೀಫ್ ಸಾಬ್ ಅಂದಪ್ಪನವರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ವೈ.ಜಿ.ಉಮಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ದತ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯಮಿತ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಡು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂದು ಕಂಡಬಂದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ 2026ರ ಜುಲೈ 14ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು.
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ‘ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಕರು’ (ನಾಟಕ/ರಂಗಭೂಮಿ ಪದವೀಧರರು) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದರು.
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