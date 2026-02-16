ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
Published : February 16, 2026 at 9:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು (ಪಿಜಿ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಫೆಬ್ರುವರಿ 18ರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ)ಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಬಿಎ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಆ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಪಿಜಿಗಳಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಜಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಿಬಿಎ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಜಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಎತ್ತಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಹಿಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು 2024ರ ಆ.7ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪಿಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವಲಯವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಿಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಜಿಬಿಎ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಏಕ ಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಪಿಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ: ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು 2020ರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 305ರಡಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಸಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 70 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ವಾಹನ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನುಕೂಲವಿರಬೇಕು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
