ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಹಾಕದಂತೆ ಜಿಬಿಎಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಹೊರಹಾಕದಂತೆ ಜಿಬಿಎಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 8:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೀದಿಬದಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕದಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (GBA) ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಬೀದಿ ಮಾರಾಟ ಸಮಿತಿ (SVC) ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವವರೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇಳಿಸುವಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಚಲನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬದಲಿಗೆ ಎಸ್ವಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸದಸ್ಯರು ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಘದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಬೀದಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು/ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲರು, “ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ದಿಢೀರ್ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಸಮಂಜಸ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು’’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿತು. ಜತೆಗೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು.
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