ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ: ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅಕ್ರಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 24, 2026 at 7:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಆಧಾರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ 75 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು, ಒಟಿಪಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಅಮಾಯಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಮ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು, ಅವರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಅನಧಿಕೃತ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಮ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಹಿಂದಿರುವ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಡಿಜಿಪಿ ಅವರು ತನಿಖಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾರಾಟವಾದವು, ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾದವು, ರದ್ದುಗೊಂಡವು ಹಾಗೂ ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಮೋಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿಮ್ಗಳ ಸ್ಟಾಕ್/ಇನ್ವೆಂಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಿಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಎಲ್ಲ ತನಿಖಾ ನಿಯಮಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ನಿಗಾ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪವಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತನಿಖಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ 55 ಜಿಯೋ ಹಾಗೂ 20 ವೊಡಾಫೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 75 ಪ್ರಿ-ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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