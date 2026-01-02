ETV Bharat / state

ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರ ಗೊಂದಲ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಗೊಂದಲ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

high-court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 2, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ-1956ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರಲ್ಲಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಮರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತನ್ನ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪದ ಶರಣವ್ವ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆರ್‌.ದೇವದಾಸ್‌ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಬಿ.ಮುರಳೀಧರ್‌ ಪೈ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು.

2005ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಜಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಭಜನೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಧವೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಯ (ಪತಿಯ ತಾಯಿ) ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿರುವುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಾವಿಸೊದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು (ಭಾಗ ನೀಡುವುದು) ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿತು.

ಆದರೆ, ಶಾಸನ ರೂಪಿಸುವ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗದು. ವರ್ಗ-1ರಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿ, ತಾಯಿ, ಪುತ್ರನ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 6ರಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಓದಿದರೆ ವರ್ಗ-1ರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಷೆಡ್ಯೂಲ್​ನ ವರ್ಗ-1ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀರೇಕೊಪ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ಮುದುಕನ ಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಶರಣವ್ವ ಎಂಬುವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ನಿಂಬವ್ವ ಎಂಬುವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಮುದುಕನಗೌಡ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮುದುಕನಗೌಡನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಶರಣವ್ವ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನಿಂಬವ್ವ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ನಿಂಬವ್ವನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಮದುವೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಕ್ರಮವೆಂದಿದ್ದರು. ಶರಣವ್ವ ಪರ ವಕೀಲರು ಪತಿಯ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನೂನುರೀತ್ಯಾ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸದು ಎಂದಿದ್ದರು.

ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯು ಪತಿಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೋರಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿರುವುದನ್ನು, ಪತಿಯು ವಿರೋಧಿಸದೆ ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೆಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಯ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುದಾರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಅಧಿಕೃತ ವಿವಾಹ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪಾಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಿರಿಸಿತು. ಉಳಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಮೃತ ಪತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ (ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿವಾದಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಮೃತ ಪತಿಯು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯು ಪತಿ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದನ್ನು ಪತಿಯು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪತಿಯ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿದ ರೀತಿ ಪರಿಭಾವಿತ ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಿತು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೃತ ಪತಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು (ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂತಾನ) ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಆತನ ಅವಲಂಬಿತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಪಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯು ತಾನು ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿವೆಯೇ ಹೊರತು, ಈ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಬರುವ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಯಿದೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

HIGH COURT
ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ 1956
BENGALURU
HINDU SUCCESSION ACT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.