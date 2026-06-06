ETV Bharat / state

ಸಿಮ್‌ ಸ್ವಾಪ್‌: ₹55 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ

ಸಿಮ್‌ ಸ್ವಾಪ್‌ ವಂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್​​ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

high-court-directs-bsnl-to-pay-compensation-of-rs-55-lakh-for-sim-swap-case
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 8:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಮ್‌ ಸ್ವಾಪ್‌ ವಂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಭಾರತ್‌ ಸಂಚಾರ್‌ ನಿಗಮ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌(ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್)ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಅಂಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿಮ್ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ಮೇಲಿನ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್‌ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದ ಶೇ.9ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿರಲಿದೆ. ಸಿಮ್‌ ಪಡೆದವರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್‌ ಸಿಮ್‌ ಇತರರ ಕೈಗೆ ಸೇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್‌ ಸಿಮ್‌ ವಿತರಿಸಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಪರಸ್ಪರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪೆನಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಕೀಲರ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ದರೋಡೆಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ದರೋಡೆಕೋರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪೆಸಗಿದ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​, ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅವರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಂಟರ್​ನೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒನ್‌ಟೈಮ್‌ ಪಾಸ್​ವರ್ಡ್​​(ಒಟಿಪಿ)ಗಳು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ಏಳು ಅನಧಿಕೃತ ಆರ್‌ಟಿಜಿಎಸ್‌ ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಇಎಫ್‌ಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 87.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೈಬರ್‌ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ನವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ತನಿಖೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್‌ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ವಿತರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗದ ಹಣದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾಪಸ್‌ ಬಂದಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸೈಬರ್‌ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು 7.12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 50.50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಪರ ವಕೀಲರು, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಆಂತರಿಕ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್​ನೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಲಾಗಿನ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಹಲವು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಲೋಕ ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವಂತಿರಬೇಕು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

TAGGED:

HIGH COURT
BSNL TO PAY COMPENSATION
SHIRALAKOPPA COOPERATIVE BANK
BENGALURU
SIM SWAP CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.