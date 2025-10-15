ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್: 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿರುವ ICO ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
Published : October 15, 2025 at 6:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 4ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಕೆಇಎ) ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾದ (ಓವರ್ ಸೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಟನ್-ಒಸಿಐ) ಮೈಸೂರಿನ ಮುಕುಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಮಯಾಚಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಟಿ. ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ತನ್ನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೆಇಎಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದ ಸಾಗರೋತ್ತರ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, (ಒಸಿಐ), ಮುಕುಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಇಎ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಷರತ್ತು 7ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಒಸಿಐ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಕೀಲರ ವಾದ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ''ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ರೆಂಗುಂತ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 4ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೊದಲು ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಒಸಿಐ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಕೆಇಎಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
