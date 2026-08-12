ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸದೇ ಯುಡಿಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಉಪಕರಣಗಳ ಹಾಜರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್: ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸದೇ ಯುಡಿಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರ ಉಪಕರಣಗಳ ಹಾಜರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : August 12, 2026 at 7:48 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ(ಎಫ್ಐಆರ್) ದಾಖಲಿಸದೆ ಅಸಹಜ ಸಾವು ವರದಿ(ಯುಡಿಆರ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೇ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ದುರ್ಬಳಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ
ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಬಿ. ವಿನುತಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಸರ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಅಚ್ಚರಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಬದಲಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನೇ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಇಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವದ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಸ್ಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೋರಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ 2023ರ ಕಲಂ 194ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಮಂಜಸವಾದ ಸರಣಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದರ ವೇಳೆ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಯುಡಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ತನಿಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಿವಳಿಕೆ (Anesthesia) ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಸಹಜ ಸಾವು ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
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